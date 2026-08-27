Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Внаслідок повені та зсувів ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули не менше 165 людей. Ідентифікація загиблих триває, повідомило непальське Національне управління зі зниження ризику катастроф та управління ними. Станом на ранок 27 серпня безвісти зниклими вважають понад 800 людей у Непалі, зокрема зв'язку немає з 85 працівниками екстрених служб, пише BBC.

Серед зниклих – туристи, місцеві мешканці і співробітники сил безпеки. Зв'язку немає з 529 туристами.

Щонайменше 133 зниклих – громадяни Індії. Учора МЗС України повідомляло, що зв'язку не було з 53 українськими туристами. Міністерство, Департамент консульської служби і посольства працюють над тим, аби отримати інформацію та допомогти родинам.

Реклама

Сімох людей вдалося врятувати армії Непалу у тунелі гідроелектричного проєкту в Гаку, районі Расува. Триває рятувальна операція ще у трьох тунелях.

З тибетського боку зникли 558 людей, серед них 260 – іноземці. Рятувальні операції у Тибеті дедалі ускладнюються через нестабільні погодні умови та віддаленість місцевості, повідомляє китайська влада.

Зсув, що накрив тибетський повіт Ґьїронґ, сягає майже 1,5 метра завглибшки, а його край простягається на 2,5 км від пункту пропуску, що «суттєво ускладнює подальші рятувальні роботи», – цитує представників влади державний телеканал CCTV.

Метеорологічні служби очікують, що дощі триватимуть наступні три дні на маршруті між пунктом пропуску Ґьїронґ і аеропортом Дінґрі, що ускладнить рятувальні роботи.