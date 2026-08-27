У центрі Вільнюса сталася пожежа в будівлі МЗС Литви

Інформації про постраждалих немає.

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Уранці 27 серпня в будівлі Міністерства закордонних справ Литви у центрі Вільнюса сталася пожежа. Загоряння вдалося швидко локалізувати, інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляють литовські LRT та LNK.

Повідомлення про дим на даху будівлі МЗС надійшло до пожежно-рятувальної служби о 07:25. На місце події направили значні сили рятувальників – чотири пожежні автоцистерни, автодрабину та штабний автомобіль.

Коли пожежники прибули до будівлі, у вентиляційній шахті горіло відкрите полум’я. Вогонь швидко локалізували, і він не поширився на приміщення міністерства. За попередньою інформацією, сама будівля не зазнала пошкоджень.

Рятувальники встановили, що причиною загоряння, ймовірно, стала несправність електричного двигуна, розташованого у вентиляційній шахті.

На місці, крім пожежників, працювали поліцейські та медики швидкої допомоги. Даних про людей, які могли постраждати внаслідок пожежі, наразі немає. Після ліквідації загоряння роботу екстрених служб на місці завершили.