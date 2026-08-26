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Розвідка Франції попередила про загрозу силових атак після інциденту із дроном у Лейпцигу

Цей інцидент може бути попередженням про можливість прямих і агресивних акцій безпосередньо у Франції. 

Розвідка Франції попередила про загрозу силових атак після інциденту із дроном у Лейпцигу
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Фото: EPA/UPG

Франції слід готуватися до більш насильницьких і ворожих дій на своїй території через інтенсифікацію гібридної війни в Європі. 

Про це заявила директорка французької спецслужби Селін Бертон, передає Politico.

Вона згадала нещодавнє виявлення безпілотника з вибухівкою біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, який є ключовим логістичним вузлом для постачання військової техніки Україні. Бертон підкреслила, що цей інцидент може бути попередженням про можливість прямих і агресивних акцій безпосередньо у Франції. 

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що правоохоронці активно працюють над встановленням організаторів цієї атаки.

Бертон наголосила на суттєвому загостренні позиції Росії. За її словами, з 2022 року розвідка фіксує різке зростання іноземного втручання — від символічних провокацій і дезінформаційних кампаній до прихованих нападів. Очільниця служби внутрішньої розвідки підсумувала, що проти європейських країн уже триває війна, яка хоч і не є класичною військовою агресією, проте вже включає реальні атаки на території держави.

  • Перший безпілотник виявили 4 серпня в аеропорту Лейпцига неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
  • Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
  • Тепер американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ - фахівці з’ясували, що структура БпЛА і встановлена на ньому вибухівка характерні для росіян.
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