Розвідка Франції попередила про загрозу силових атак після інциденту із дроном у Лейпцигу

Цей інцидент може бути попередженням про можливість прямих і агресивних акцій безпосередньо у Франції.

Франції слід готуватися до більш насильницьких і ворожих дій на своїй території через інтенсифікацію гібридної війни в Європі.

Про це заявила директорка французької спецслужби Селін Бертон, передає Politico.

Вона згадала нещодавнє виявлення безпілотника з вибухівкою біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, який є ключовим логістичним вузлом для постачання військової техніки Україні. Бертон підкреслила, що цей інцидент може бути попередженням про можливість прямих і агресивних акцій безпосередньо у Франції.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що правоохоронці активно працюють над встановленням організаторів цієї атаки.

Бертон наголосила на суттєвому загостренні позиції Росії. За її словами, з 2022 року розвідка фіксує різке зростання іноземного втручання — від символічних провокацій і дезінформаційних кампаній до прихованих нападів. Очільниця служби внутрішньої розвідки підсумувала, що проти європейських країн уже триває війна, яка хоч і не є класичною військовою агресією, проте вже включає реальні атаки на території держави.