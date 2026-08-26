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Трамп прокоментував візит керівника ЦРУ до Росії

Президент США заявив, що «ми хотіли б бачити закінчення війни в Україні».

Трамп прокоментував візит керівника ЦРУ до Росії
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати «дуже наполегливо працюють» над припиненням війни в Україні, і з візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви «щось може вийти», передає Sky News.

Коментуючи поїздку Реткліффа, Трамп сказав, що «він був там у дуже напіврутинній справі... Не хотілося б розчаровувати людей».

Президент США додав, що «ми хотіли б бачити закінчення війни в Україні» і що його адміністрація «дуже наполегливо працює, щоб покласти край цій війні».

«З цього щось може вийти», — підсумував Трамп про візит Реткліффа.

  • Американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III у вівторок, 25 серпня, приземлився в московському аеропорту Внуково.
  • CBS News із посиланням на джерела повідомило, що це був таємний візит до РФ директора ЦРУ Джона Реткліффа.
  • Також стало відомо, що американська сторона попросила Україну не бити по РФ, поки в Москві перебуває Реткліфф.
  • Згодом видання The Wall Street Journal написало, що причиною несподіваного візиту стало підтвердження підготовки Росії до мобілізації.
  • Американська розвідка нібито зібрала переконливі дані, які свідчать про те, що Кремль має намір оголосити масовий набір до війська. Також йдеться про можливу перевірку путінським режимом рішучості НАТО шляхом воєнної провокації проти держав східного флангу.
  • 26 серпня президент Литви повідомив, що наступного тижня союзники мають надати результати візиту Реткліффа до Москви.
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