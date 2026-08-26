Трамп прокоментував візит керівника ЦРУ до Росії

Президент США заявив, що «ми хотіли б бачити закінчення війни в Україні».

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати «дуже наполегливо працюють» над припиненням війни в Україні, і з візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви «щось може вийти», передає Sky News.

Коментуючи поїздку Реткліффа, Трамп сказав, що «він був там у дуже напіврутинній справі... Не хотілося б розчаровувати людей».

Президент США додав, що «ми хотіли б бачити закінчення війни в Україні» і що його адміністрація «дуже наполегливо працює, щоб покласти край цій війні».

«З цього щось може вийти», — підсумував Трамп про візит Реткліффа.