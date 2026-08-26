​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСвіт

Президент Литви: Союзники мають повідомити про результати візиту глави ЦРУ до Росії наступного тижня

На думку Науседи, зустріч могла бути присвячена зменшенню «геополітичних напружень».

Президент Литви: Союзники мають повідомити про результати візиту глави ЦРУ до Росії наступного тижня
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що знав про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Росії 25 серпня, і наступного тижня очікує від партнерів на результати перемовин.

Таку заяву Науседа зробив на спільній пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає «Інтерфакс-Україна».

«Щодо зустрічі – так, ми знали. Я не хочу обговорювати зміст зустрічі, тому що, перш за все, це зустріч між цими двома країнами, і це предмет їх обговорення. Наші партнери нам повідомили, що інформацію стосовно цієї зустрічі, її мети та змісту нам повідомлять без затримки, практично, на наступному тижні», – сказав президент Литви.

Науседа додав, що, на його думку, зустріч могла бути присвячена зменшенню «геополітичних напружень».

  • Американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III у вівторок, 25 серпня, приземлився в московському аеропорту Внуково.
  • CBS News із посиланням на джерела повідомило, що це був таємний візит до РФ директора ЦРУ Джона Реткліффа.
  • Також стало відомо, що американська сторона попросила Україну не бити по РФ, поки в Москві перебуває Реткліфф.
  • Згодом видання The Wall Street Journal написало, що причиною несподіваного візиту стало підтвердження підготовки Росії до мобілізації.
  • Американська розвідка нібито зібрала переконливі дані, які свідчать про те, що Кремль має намір оголосити масовий набір до війська. Також йдеться про можливу перевірку путінським режимом рішучості НАТО шляхом воєнної провокації проти держав східного флангу.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies