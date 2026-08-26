Президент Литви: Союзники мають повідомити про результати візиту глави ЦРУ до Росії наступного тижня

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що знав про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Росії 25 серпня, і наступного тижня очікує від партнерів на результати перемовин.

Таку заяву Науседа зробив на спільній пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає «Інтерфакс-Україна».

«Щодо зустрічі – так, ми знали. Я не хочу обговорювати зміст зустрічі, тому що, перш за все, це зустріч між цими двома країнами, і це предмет їх обговорення. Наші партнери нам повідомили, що інформацію стосовно цієї зустрічі, її мети та змісту нам повідомлять без затримки, практично, на наступному тижні», – сказав президент Литви.

Науседа додав, що, на його думку, зустріч могла бути присвячена зменшенню «геополітичних напружень».