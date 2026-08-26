Президент Литви: Союзники мають повідомити про результати візиту глави ЦРУ до Росії наступного тижня

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що знав про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Росії 25 серпня, і наступного тижня очікує від партнерів на результати перемовин.
Таку заяву Науседа зробив на спільній пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає «Інтерфакс-Україна».
«Щодо зустрічі – так, ми знали. Я не хочу обговорювати зміст зустрічі, тому що, перш за все, це зустріч між цими двома країнами, і це предмет їх обговорення. Наші партнери нам повідомили, що інформацію стосовно цієї зустрічі, її мети та змісту нам повідомлять без затримки, практично, на наступному тижні», – сказав президент Литви.
Науседа додав, що, на його думку, зустріч могла бути присвячена зменшенню «геополітичних напружень».
- Американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III у вівторок, 25 серпня, приземлився в московському аеропорту Внуково.
- CBS News із посиланням на джерела повідомило, що це був таємний візит до РФ директора ЦРУ Джона Реткліффа.
- Також стало відомо, що американська сторона попросила Україну не бити по РФ, поки в Москві перебуває Реткліфф.
- Згодом видання The Wall Street Journal написало, що причиною несподіваного візиту стало підтвердження підготовки Росії до мобілізації.
- Американська розвідка нібито зібрала переконливі дані, які свідчать про те, що Кремль має намір оголосити масовий набір до війська. Також йдеться про можливу перевірку путінським режимом рішучості НАТО шляхом воєнної провокації проти держав східного флангу.