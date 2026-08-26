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У Туреччині затримали журналістів після публікації про "смерть Ердогана"

Матеріал стосувався жінки з прізвищем, як у турецького президента.

У Туреччині затримали журналістів після публікації про "смерть Ердогана"
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: EPA/UPG

У турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з повідомленням "Ердоган помер". У межах справи затримали трьох співробітників видання.

Про це пише Cumhuriyet.

25 серпня на Facebook-сторінці газети Aydın Denge з’явилося зображення на чорному тлі з написом жовтим і білим кольорами "Ердоган помер". Після поширення публікації з’ясувалося, що матеріал стосувався некролога громадянки на ім’я Гюльшен Ердоган. 

Водночас у прокуратурі розцінили допис у соцмережах як підставу для кримінального провадження. Айдинська прокуратура розпочала розслідування за статтею про публічне поширення оманливої інформації.

У межах розслідування суд ухвалив рішення про затримання представника газети, відповідального редактора та журналіста, який працював над новиною.

  • Реджеп Таїп Ердоган є президентом Туреччини з 2014 року, до цього він 11 років обіймав посаду глави уряду країни, а також у 1994-1998 роках був мером Стамбула.
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