У Туреччині затримали журналістів після публікації про "смерть Ердогана"

У турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з повідомленням "Ердоган помер". У межах справи затримали трьох співробітників видання.
Про це пише Cumhuriyet.
25 серпня на Facebook-сторінці газети Aydın Denge з’явилося зображення на чорному тлі з написом жовтим і білим кольорами "Ердоган помер". Після поширення публікації з’ясувалося, що матеріал стосувався некролога громадянки на ім’я Гюльшен Ердоган.
Водночас у прокуратурі розцінили допис у соцмережах як підставу для кримінального провадження. Айдинська прокуратура розпочала розслідування за статтею про публічне поширення оманливої інформації.
У межах розслідування суд ухвалив рішення про затримання представника газети, відповідального редактора та журналіста, який працював над новиною.
- Реджеп Таїп Ердоган є президентом Туреччини з 2014 року, до цього він 11 років обіймав посаду глави уряду країни, а також у 1994-1998 роках був мером Стамбула.