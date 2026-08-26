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Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Ним нагороджують громадян України й іноземців за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи
Ілон Маск виступає під час панельної дискусії на засіданні ВЕФ у Давосі, 22 січня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський нагородив американського винахідника і співзасновника компанії SpaceX Ілона Маска орденом Свободи. Про це йдеться в указі на сайті президента від 25 серпня.

У документі зазначено, що орден присудили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки.

«Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона – підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки», – вказано в документі.

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Нещодавно президент повідомив, що Україна сподівається на дозвіл Ілона Маска використовувати супутниковий зв'язок Starlink для оборонних ударів по території Росії. 

Маск дотримується думки, що такі удари призведуть до ескалації. Він виступає за зупинку війни, а не продовження. Однак Маск може змінити думку про оборонні удари по Росії, коли побачить більше аргументів, вважає президент. 

«І це дійсно може призвести до скорочення саме тих можливостей Росії, завдяки яким вона затягує війну і сподівається на ще одну зиму війни та будує відповідні плани. Ілон Маск вже ухвалював такі визначальні рішення щодо Starlink, які допомогли захистити життя. З ним уже контактували різні наші люди. І Президент Сполучених Штатів Америки теж з ним попрацював, його команда. І ми почали отримувати вже інший, більш обнадійливий фідбек. Ми чекаємо відповідних зустрічей тощо. Якщо ніхто не буде сильно пускати відповідні інформаційні хвилі, то я думаю, що можуть бути результати», – припустив глава країни.

Цього року Маск дозволив заблокувати Starlink для росіян. Водночас раніше він блокував зв'язок для операцій Сил оборони України в Криму. 

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