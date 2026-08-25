СЗРУ: в Росії різко погіршився зерновий ринок

Російський зерновий ринок різко погіршився в серпні. Зупинення основних терміналів Азово-Чорноморського басейну, на який припадає 88% морських поставок зерна з РФ, спричинило обвал закупівельних цін і зрив експортних планів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За тиждень пшениця четвертого класу на півдні подешевшала на 19%, а прогноз серпневого експорту скоротили вдвічі.

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В центральній частині країни зерно втратило близько 8%, а вартість доставки автотранспортом до портів впала на 10,4%.

Урожай 2026 року може сягнути 140 млн т, тоді як прогноз експорту пшениці в сезоні 2026/27 знижено до 44,6 млн т. Це означає накопичення непроданого зерна на елеваторах, зростання витрат на зберігання і вимушений продаж за заниженими цінами, – особливо для господарств з обмеженими складськими потужностями.

Позиції Росії на зовнішніх ринках також слабшають.

"Дешевизна новоросійського зерна вже не компенсує обмеженого доступу до портів і лише підштовхує імпортерів шукати інших постачальників. Перенаправити потоки повністю неможливо: балтійські порти здатні прийняти щонайбільше 20% втраченого обсягу, а Каспій і Далекий Схід не мають відповідної інфраструктури. Сухопутний транзит через Азербайджан до Вірменії – лише 43 тис. т", - зазначили в розвідці.

Власники зупинених терміналів втрачають щомісяця 50–70 млн дол., а фінансовий тиск найбільше вдарить по закредитованих господарствах.

В розвідці додали, що навіть часткове відновлення портів не поверне колишніх обсягів швидко: накопичені вантажі, вищі страхові премії та небажання судновласників заходити в російські чорноморські порти залишаться проблемою ще довго.