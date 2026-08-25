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Із 1 вересня Латвія заборонить імпорт книжок, одягу й іграшок із Росії та Білорусі

Країна хоче зупинити потрапляння російських пропагандистських матеріалів на свою територію.

Із 1 вересня Латвія заборонить імпорт книжок, одягу й іграшок із Росії та Білорусі
кордон Латвії із Росією
Фото: Saeimas administrācija

Уряд Латвії остаточно визначився із датою, відколи в державу перестануть ввозити низку промислових товарів із Росії й Білорусі. 

Обмеження почнуть діяти вже з 1 вересня цього року, пише Delfi.

Відповідні санкції Сейм схвалив ще наприкінці липня, а рішення уряду встановило термін їхньої дії. Заборона поширюватиметься також на товари російського і білоруського походження, які ввозять через інші треті країни.

Під обмеження потрапили друковані книжки, газети й інша поліграфічна продукція, одяг, взуття, головні убори, готовий текстиль, а також іграшки, настільні ігри і спортивне знаряддя.

Завдяки цим заходам Латвія прагне захистити свою безпеку, зменшити експортні доходи країн-агресорів і зупинити потрапляння російських пропагандистських матеріалів на свою територію.

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