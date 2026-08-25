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Канада оголосила про мита на $20 млрд у відповідь на нові тарифи США

Розміри нових контрмит Канади відповідатимуть американським тарифам та охоплять товари, на які США поширили мита.

Канада оголосила про мита на $20 млрд у відповідь на нові тарифи США
Фото: US Embassy & Consulates in Canada

Канада з 8 вересня запровадить додаткові мита у розмірі 15%, 25% і 50% на американські товари загальною вартістю 27,6 млрд канадських доларів ($19,9 млрд) у відповідь на нові тарифи США.

Про це повідомило Міністерство фінансів Канади. 

Одночасно уряд оголосив пакет підтримки для бізнесу та працівників на 7,5 млрд канадських доларів ($5,4 млрд).

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"Ми обрали захист канадців. Наші контрмита - долар за долар, ставка за ставку, а також багатомільярдний пакет підтримки захистять працівників, фермерів, сім'ї та бізнес", – заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Розміри нових контрмит Канади відповідатимуть американським тарифам та охоплять товари, на які США поширили мита. До переліку потраплять, зокрема, сталь, молочна продукція, побутова техніка, сільськогосподарське обладнання, целюлоза та папір, електроніка.

Мита у 50% діятимуть, зокрема, для сталі та алюмінію, які раніше обкладалися канадським 25-відсотковим тарифом, а також меблів, одягу та взуття. Ставка 25% застосовуватиметься до побутової техніки, молочної продукції, риби та морепродуктів, а також окремих виробів зі сталі та алюмінію.

Нові заходи стали відповіддю на рішення США запровадити з 22 серпня 50% мито на $27,6 млрд канадських товарів.

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