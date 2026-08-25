Bloomberg: Бернем планує у вересні поїздку до США, щоб переконати Трампа допомогти Україні

Європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі «Коаліції охочих» у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери планують наступного місяця поїхати до США, щоб переконати президента Дональда Трампа дозволити Україні отримати частину американських запасів ракет для систем ППО Patriot напередодні зими.

«Я з нетерпінням чекаю на поїздку до Нью-Йорка у вересні», – сказав Бернем в інтерв’ю Bloomberg у Києві в понеділок увечері, маючи на увазі майбутню Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

Це буде його перша поїздка до США після того, як він став прем’єр-міністром.

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«Я ще не остаточно підтвердив деталі, але, ймовірно, поїду, особливо після сьогоднішнього обговорення. Я вирушаю звідси з чітким розумінням того, що мені потрібно зробити протягом найближчих кількох тижнів», – зазначив він.

У Києві Бернем уперше головував на зустрічі союзників України та провів двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Британський премʼєр заявив, що залишив Київ із «дуже великим оптимізмом» щодо того, що нинішні труднощі України із захистом від російських балістичних ударів через низькі запаси ракет-перехоплювачів можна вирішити.

За його словами, європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі «Коаліції охочих» у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Її метою може стати забезпечення України американськими ракетами-перехоплювачами, а також запасами інших країн.

Він наголосив, що Велика Британія не використовує ракети Patriot, необхідні Україні, тому інші європейські країни повинні активніше долучитися.

«Є й інші гравці, які могли б допомогти і на яких ми маємо вплив. Імовірно, рішення вимагатиме багаторівневого підходу та великої кількості переговорів», – сказав Бернем.

Зеленський неодноразово закликав європейські країни та США допомогти Україні отримати ракети-перехоплювачі Patriot і поповнити запаси до зими. Очікується, що взимку Росія знову посилить удари по енергетичній інфраструктурі. Ракети-перехоплювачі Patriot є одними з найефективніших засобів для збиття російських крилатих і балістичних ракет.

Трамп відмовився від своєї попередньої обіцянки надати Києву можливість отримувати ракети-перехоплювачі або дозволити Україні виробляти їх для американських систем протиракетної оборони Patriot. Війна з Іраном також суттєво виснажила світові запаси ракет Patriot, що призвело до затримок із постачанням і зробило союзників менш готовими передавати їх Києву. У липні Трамп заявив журналістам, що ще не погодився на прохання України дозволити виробництво ракет Patriot.

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Натомість Бернем активно працює над тим, щоб надати Україні доступ до технологій британського оборонного сектору.

Зокрема Велика Британія дозволить Україні отримати доступ до секретної інформації щодо британських компонентів далекобійної ракети SCALP, що дасть Києву можливість збирати ці крилаті ракети в Україні.

У суботу Зеленський заявив журналістам, що прагне отримати 300 ракет Patriot на зиму. Раніше він говорив, що якби Київ міг придбати 5% американського запасу ракет Patriot, цього було б достатньо для того, щоб Україна пережила зиму, а закупівля 10% запасу дозволила б знищити всі російські балістичні ракети.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у липні 2026 року загинули щонайменше 437 українських цивільних, що на 30% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

У серпні відбулося кілька російських атак із великою кількістю жертв серед цивільного населення. Зокрема, 15 людей загинули внаслідок балістичного удару по Києву в четвер, а 16 людей — під час атаки безпілотника на торговельний центр у Кривому Розі в п’ятницю.