Зеленський: лише 5% ракет до Patriot від США дадуть змогу пережити зиму, 10% - знищити всю російську балістику

Президент Володимир Зеленський наголосив, що десятої частини ракет-перехоплювачів для Patriot із поточних запасів США буде достатньо, щоб зупинити всі російські балістичні ракетні атаки на Україну, а 5% - достатньо, аби Україна пережила зиму.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, наразі країна має лише 1% необхідного запасу.

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"Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%", - зазначив він.

Президент розповів, що цього року Україна має у два з половиною рази менше ракет-перехоплювачів, ніж у 2025-му. А в Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше.

"Липень був найсмертоноснішим місяцем для українських мирних жителів з квітня 2022 року, за даними Організації Об'єднаних Націй. Щоночі відбуваються атаки, і чотири-п'ять разів на місяць у нас відбуваються масовані атаки... жахливі ночі. Дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони втомилися", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що щодня працює над збільшенням кількості ракет-перехоплювачів для України. За його словами, нині головна мета - збільшити доступний запас із 1% до 5%.

"Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйони телефонних дзвінків… Я намагаюся обміняти щось на ракети… Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити", - розповів Зеленський.

Він також зазначив, що досі залишається невизначеним, як саме реалізують обіцянку президента США Дональда Трампа щодо дозволу Україні самостійно виробляти ракети до Patriot.

"Я сподіваюся, що отримаю (ліцензії, - ред). У мене зараз немає 5% і в мене немає такого сприйняття. І це для мене великий виклик, один з найбільших, які я мав з самого початку цієї війни", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що звертався до Білого дому через дзвінки, повідомлення та за підтримки союзників із проханням збільшити постачання ракет до систем Patriot. Водночас деталі останніх контактів із адміністрацією Трампа Зеленський не розкрив. Він також підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з віцепрезидентом Джей-Ді Венсом, але відмовився уточнювати, чи просив Венс припинити атаки на російський нафтовий порт.