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Зеленський проводить закриту зустріч із Трампом, - AP

"Білий дім повідомляє, що зустріч розпочалася о 16:47 за київським часом. 

Зеленський проводить закриту зустріч із Трампом, - AP
Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, вона відбувається за закритими дверима.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Білий дім.

"Білий дім повідомляє, що зустріч розпочалася о 9:47 ранку (16:47 за київським часом, - ред.). Вона проходить "за закритими дверима", тобто журналісти, ймовірно, не зможуть побачити лідерів разом в Овальному кабінеті", – йдеться у повідомленні. 

зустріч президентів України і США 28 липня 2026 року
Фото: ОПУ
зустріч президентів України і США 28 липня 2026 року

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський прибув до Сполучених Штатів. У планах глави держави - зустріч із американським колегою Трампом та прощання із сенатором Ліндсі Гремом. 

  • Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником Стівом Віткоффом і радником Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорили пропозиції на дипломатичному треку. Згодом Зеленський зазначив, що Україна прагне відновити тристоронні перемовини з Росією до осені – часу, на який Кремль може готувати нову хвилю мобілізації
  • Політичні переговори трьох країн зупинилися взимку, на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Відтоді зустрічі переговорних команд кілька разів відтерміновували. Зеленський наголошував на готовності до особистої зустрічі з Путіним, але той не заявляв про бажання до мирного завершення війни.
  • Попередня зустріч українського і американського президентів відбулася 8 липня в Туреччині. За її результатами Дональд Трамп уперше заговорив про можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot. 
  • До того лідери бачилися на саміті G7 у Франції. 
  • Прихильності Вашингтона до України сприяють її успіхи в далекобійних ударах по ворогу.
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