Зеленський проводить закриту зустріч із Трампом, - AP

Президент США Дональд Трамп проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, вона відбувається за закритими дверима.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Білий дім.
"Білий дім повідомляє, що зустріч розпочалася о 9:47 ранку (16:47 за київським часом, - ред.). Вона проходить "за закритими дверима", тобто журналісти, ймовірно, не зможуть побачити лідерів разом в Овальному кабінеті", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні Зеленський прибув до Сполучених Штатів. У планах глави держави - зустріч із американським колегою Трампом та прощання із сенатором Ліндсі Гремом.
- Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником Стівом Віткоффом і радником Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорили пропозиції на дипломатичному треку. Згодом Зеленський зазначив, що Україна прагне відновити тристоронні перемовини з Росією до осені – часу, на який Кремль може готувати нову хвилю мобілізації.
- Політичні переговори трьох країн зупинилися взимку, на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Відтоді зустрічі переговорних команд кілька разів відтерміновували. Зеленський наголошував на готовності до особистої зустрічі з Путіним, але той не заявляв про бажання до мирного завершення війни.
- Попередня зустріч українського і американського президентів відбулася 8 липня в Туреччині. За її результатами Дональд Трамп уперше заговорив про можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot.
- До того лідери бачилися на саміті G7 у Франції.
- Прихильності Вашингтона до України сприяють її успіхи в далекобійних ударах по ворогу.