Зеленський проводить закриту зустріч із Трампом, - AP

"Білий дім повідомляє, що зустріч розпочалася о 16:47 за київським часом.

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Президент США Дональд Трамп проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, вона відбувається за закритими дверима.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Білий дім.

"Білий дім повідомляє, що зустріч розпочалася о 9:47 ранку (16:47 за київським часом, - ред.). Вона проходить "за закритими дверима", тобто журналісти, ймовірно, не зможуть побачити лідерів разом в Овальному кабінеті", – йдеться у повідомленні.

Фото: ОПУ зустріч президентів України і США 28 липня 2026 року

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський прибув до Сполучених Штатів. У планах глави держави - зустріч із американським колегою Трампом та прощання із сенатором Ліндсі Гремом.