Туск: Напади на українців руйнують репутацію Польщі та працюють на користь Росії

Прем'єр закликав поліцію та прокуратуру забезпечити не лише оперативне затримання винних, а й їхнє швидке та ефективне покарання.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що насильство щодо громадян України руйнує міжнародну репутацію Польщі та відповідає інтересам Росії.

Про це глава польського уряду сказав перед початком засідання Ради міністрів, передає Укрінформ.

Туск наголосив на потребі жорсткої протидії насиллю, зокрема - проти українців.

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Він нагадав, що внаслідок нападу у Вроцлаві дуже постраждали чоловік та жінка з України. За його словами, поліція оперативно затримала двох підозрюваних, а третього причетного до злочину також буде незабаром затримано. Прем’єр подякував правоохоронцям за швидку реакцію та доручив міністру внутрішніх справ передати їм подяку від уряду.

"Усі ми в Польщі дуже чутливі до насильства, особливо тоді, коли воно зачіпає найслабших — жінок, дітей і хворих людей", – зазначив Туск.

Він зазначив, що дедалі частіше причиною нападів стають національні упередження та ненависть, а жертвами таких злочинів нерідко є громадяни України.

За словами глави польського уряду, Польща здобула особливе місце у світі завдяки традиції "Солідарності", яка знову проявилася в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли поляки масово допомагали українським біженцям.

"Сьогодні все це руйнується. Від цього залишаться лише руїни, якщо ми дозволятимемо бандитам, футбольним хуліганам і звичайним злочинцям безкарно бити та принижувати людей лише через те, що вони розмовляють з дещо іншим акцентом", – наголосив Туск.

Водночас він підкреслив, що зростання насильства загрожує не лише українцям. За його словами, у Польщі дедалі частіше трапляються напади також на поляків з боку інших громадян країни.

Туск закликав поліцію, прокуратуру та інші державні органи забезпечити не лише оперативне затримання винних, а й їхнє швидке та ефективне покарання. Він також доручив підготувати пропозиції щодо можливих змін у законодавстві та процедурах, якщо чинні механізми виявляться недостатніми.

"Вони стали сміливішими саме тому, що сьогодні мають політичні приклади, політичних покровителів і політичну підтримку", – вважає Туск.

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Він додав, що відповідальність за зростання насильства та погіршення міжнародного іміджу Польщі несуть також політики, які виправдовують або морально підтримують подібні дії.

Туск закликав президента Польщі Кароля Навроцького "перестати мовчати в цій справі", зауваживши, що саме він раніше хвалив бійки футбольних хуліганів, називаючи їх "шляхетними". Він також закликав лідера правоконсервативної партії "Право і Справедливість" перестати закликати до створення "груп бойовиків" (для захисту кордонів від нелегальних мігрантів, – ред.).

Прем’єр заявив, що напади на українців у Польщі сприяють поширенню націоналістичних настроїв як у Польщі, так і в Україні, і працюють на користь Росії.

"Ті, хто сьогодні б’є українських жінок і дітей, діють проти Польщі — на користь Росії та націоналізму", – наголосив Туск.