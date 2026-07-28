Опитування: кожен третій американець підтримує війну з Іраном, а більшість не розуміє цілей Трампа

69% американців, зокрема чотири з десяти республіканців, вважають, що Трамп «не зміг чітко пояснити цілі військової участі США в Ірані»

Лише кожен третій американець підтримує війну США з Іраном. Опитування, проведене з п'ятниці по неділю, також показало, що рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа зріс до 37%. Це на три відсоткові пункти більше, ніж місяць тому.

Це найнижчий показник за весь час, відколи Reuters/Ipsos проводить опитування щодо цього п'ятимісячного конфлікту, причому більшість респондентів заявили, що президент Дональд Трамп не пояснив, яких саме цілей прагне досягти.

Під час конфлікту Трамп називав різні цілі військової кампанії: допомогу іранцям у поваленні їхнього керівництва, знищення балістичного ракетного потенціалу Ірану та недопущення отримання країною ядерної зброї.

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Втім, 69% американців, зокрема чотири з десяти республіканців, вважають, що Трамп «не зміг чітко пояснити цілі військової участі США в Ірані».

Речниця Білого дому Олівія Вейлс заявила, що президент не ухвалює рішень, орієнтуючись на «мінливі результати соціологічних опитувань», і повторила його позицію про необхідність не допустити, щоб Іран будь-коли отримав ядерну зброю.

Рівень підтримки війни не перевищує 40% з того часу, як США та Ізраїль розпочали удари 28 лютого. Це різко контрастує з початковими етапами інших воєн за участю США. На початку війни в Іраку (2003–2011) її підтримували близько 70% американців, а на початку війни в Афганістані (2001–2021) підтримка сягала приблизно 90%, свідчать дані Gallup.

Негативне ставлення громадськості до війни створює проблеми для Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді. На них союзникам президента доведеться захищати свої незначні більшості в обох палатах.

Станом на сьогодні у війні загинули 18 американських військовослужбовців, тоді як в Ірані та Лівані, де союзні Тегерану угруповання воюють проти Ізраїлю, рахунок загиблих іде на тисячі.

Конфлікт також призвів до різкого зростання цін на бензин, що болісно позначилося на бюджетах багатьох американських сімей. Середня ціна бензину в США зараз перевищує 4 долари за галон, тоді як до початку війни 28 лютого вона становила близько 3 доларів.

Під час президентської кампанії 2024 року Трамп запевняв, що не дозволить Сполученим Штатам втягнутися у затяжні конфлікти. Спочатку він прогнозував, що війна з Іраном триватиме лише чотири-п'ять тижнів.

Президент різко реагував на порівняння цього конфлікту з іншими війнами, зокрема війною у В'єтнамі, яка тривала два десятиліття і забрала життя понад 58 тисяч американських військових.