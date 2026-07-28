Лісова пожежа у Франції підібралась до Бордо на відстань 15 кілометрів

Руйнівна лісова пожежа на південному заході Франції вже прямо загрожує місту Бордо з населенням понад 250 тисяч людей. Вогонь зафіксовано у 15 кілометрах від міської забудови.
Як пише BBC, президент Франції Емманюель Макрон вже назвав пожежу "безпрецедентним лихом, з яким ми не стикались з часів Другої світової війни".
Кількість евакуйованих у французьких населених пунктах сягнула 220 тисяч осіб, а ще понад 100 тисяч залишили домівки в Іспанії, де теж не вщухає займання неподалік Мадрида.
Пожежникам вдалося зменшити обсяг пожежі порівняно з попередньою добою, але прогноз погоди невтішний: у вівторок на Європу знову очікує хвиля спеки.
За словами прем'єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню, 9 з 10 пожеж, які виникають під час сезону високих температур, на жаль, спричинені людським фактором.