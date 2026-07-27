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Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука після загибелі індійського моряка внаслідок ураження торговельного судна в Чорному морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, у понеділок, 27 липня, українського дипломата запросили до МЗС Індії, де йому висловили «серйозне занепокоєння» у зв'язку з атаками на комерційні судна.

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У зовнішньополітичному відомстві Індії заявили, що дії, які "ставлять під загрозу життя безневинних цивільних моряків", є неприйнятними.

Також МЗС країни вкотре засудило напади на комерційне судноплавство, наголосивши, що вони негативно впливають на безпеку морської навігації, свободу судноплавства та міжнародну торгівлю.

Раніше в індійському МЗС повідомили, що судно MV Omorfi перебувало в російських територіальних водах, коли зазнало ураження. Унаслідок інциденту загинув громадянин Індії, який входив до складу екіпажу.

За даними найбільшої міжнародної організації у сфері судноплавства BIMCO та Міжнародної палати судноплавства, на торговельних суднах по всьому світу працюють понад 310 тисяч індійських моряків, що робить Індію другим найбільшим постачальником моряків у світі.