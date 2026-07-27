Румунія відкликала посла з Москви та вислала російського дипломата після інцидентів із дронами

Румунія відкликала свого посла в РФ для консультацій та оголосила одного з російських дипломатів у Бухаресті персоною нон ґрата після неодноразових порушень російськими безпілотниками повітряного простору країни.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Румунії.

У МЗС повідомили, що за дорученням міністра закордонних справ до відомства було викликано посла РФ в Бухаресті.

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Причиною стали повторні порушення повітряного простору Румунії у період із 24 по 26 липня 2026 року, під час яких румунські військові збили три безпілотники, що незаконно увійшли на територію країни.

Під час зустрічі румунська сторона продемонструвала російському дипломату уламки одного зі збитих дронів. За даними офіційного розслідування прокуратури, ці компоненти мають російське походження.

Upon instructions from the Minister of Foreign Affairs, the Ambassador of the Russian Federation to Bucharest was summoned today to the headquarters of the Ministry of Foreign Affairs.



The summoning came as a firm response to the repeated violations of Romania’s airspace between… pic.twitter.com/SgWuBbHX8P — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) July 27, 2026

У Бухаресті висловили рішучий протест проти дій Росії, наголосивши, що порушення повітряного простору Румунії, яка є членом НАТО та Європейського Союзу, є абсолютно неприйнятними.

"Російська Федерація несе виключну відповідальність за ці серйозні інциденти та погіршення безпекової ситуації в регіоні", – зазначили у Міністерстві закордонних справ Румунії.

Під час зустрічі російському послу також було вручено офіційну дипломатичну ноту, в якій повідомляється про рішення оголосити одного зі співробітників дипломатичної місії росії в Бухаресті небажаною особою. Йому наказано залишити територію Румунії протягом п'яти днів.

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Крім того, румунська сторона відкликала свого посла з Москви для проведення консультацій.

У МЗС Румунії наголосили, що країна й надалі координуватиме свої дії із союзниками та партнерами по НАТО і Європейському Союзу, а також вживатиме всіх необхідних заходів для захисту національної безпеки та своїх громадян.