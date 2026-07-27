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До 15 років ув'язнення засудили трьох агентів РФ, які коригували ворожі удари по Києву та Одещині

Також фігуранти планували створити агентурну мережу для коригування російських ударів на Полтавщині і Чернігівщині.

До 15 років ув'язнення засудили трьох агентів РФ, які коригували ворожі удари по Києву та Одещині
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

В Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили трьох агентів РФ, які коригували ракетно-дронові атаки ворога по Києву та Одеській області. 

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За даними СБУ, двох засуджених викрили у Києві в серпні 2024 року. Ними виявилися безробітні місцеві жителі, які на замовлення російських спецслужб орендували квартиру з панорамним видом на об'єкти критичної інфраструктури столиці.

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У помешканні вони встановили відеокамери з віддаленим доступом, щоб російські військові могли в режимі реального часу спостерігати за ситуацією та виявляти позиції української протиповітряної оборони під час повітряних атак.

Крім цього, слідство встановило, що фігуранти планували створити агентурну мережу для коригування російських ударів у Полтавській та Чернігівській областях. Для цього вони збиралися вербувати місцевих жителів через Telegram.

Третім засудженим став керівник крюїнгової компанії, якого співробітники СБУ затримали в травні 2025 року на Одещині під час проведення дорозвідки поблизу одного з потенційних об'єктів для російських ударів.

За інформацією спецслужби, він об'їжджав територію області, щоб встановити місця розташування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, які забезпечують захист узбережжя та акваторії Чорного моря. Зібрані координати агент передавав своєму куратору в росії для підготовки нових атак.

Під час обшуків у нього вилучили підроблені посвідчення представника "редакції газети" та працівника місцевого водоканалу, які використовувалися як прикриття під час проведення розвідувальної діяльності.

Суд визнав усіх трьох винними у державній зраді та низці інших злочинів, пов'язаних із диверсійною діяльністю та підготовкою до перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області, Полтавського управління СБУ, а також Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Одеської та Київської обласних прокуратур.

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