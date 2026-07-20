ОГП: трьом військовослужбовцям повідомили про підозру через незаконне нарахування бойових виплат

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру колишньому та нинішньому начальникам медичної служби однієї з військових частин, а також їхній підлеглій військовослужбовиці. Їх підозрюють у незаконному нарахуванні "бойових".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За інформацією слідства, протягом більш ніж двох років військовослужбовиця безпідставно отримувала додаткові виплати за нібито безпосередню участь у бойових діях. Насправді вона перебувала у Краматорську або за межами Донецької області та не виконувала завдань, які давали право на отримання так званих "бойових".

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Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі встановили, що керівники медичної служби вносили до рапортів та іншої службової документації неправдиві відомості про участь підлеглої у бойових і спеціальних завданнях.

За версією правоохоронців, із жовтня 2022 року до серпня 2024 року колишній начальник медслужби забезпечив незаконне нарахування понад 1,6 млн грн. Після його звільнення новий керівник, як стверджує слідство, організував виплату ще понад 750 тис. грн.

Крім того, посадовці, за даними прокуратури, приховували від командування факти ухилення військовослужбовиці від виконання службових обов'язків. Так, у серпні 2024 року та січні 2025 року вона перебувала у Сумах, однак продовжувала отримувати грошове забезпечення, а час її відсутності безпідставно зараховували до вислуги років.

Фото: Офіс генпрокурора

Колишньому та нинішньому начальникам медичної служби інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та пособництво в ухиленні військовослужбовиці від виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного стану.

Їхню підлеглу підозрюють у заволодінні бюджетними коштами шляхом обману в особливо великих розмірах, а також в ухиленні від виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного стану.

Суд обрав нинішньому начальнику медичної служби запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, колишньому керівнику — нічний домашній арешт, а військовослужбовиці — заставу у розмірі 266 240 грн.

В ОГП зазначили, що прокурори вже оскаржили ці запобіжні заходи в апеляційному порядку. Також повідомляється, що нинішній начальник медичної служби повністю відшкодував державі завдані збитки у сумі 754 838 грн.