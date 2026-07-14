Верховна Рада затвердила оновлені санкції проти фінансових установ Росії

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Верховна Рада України ухвалила постанову № 15366, якою затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про оновлення секторальних санкцій проти фінансових установ Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів.

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Документ затверджує рішення РНБО України, яким вона вносить зміни до секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, що діють проти фінансових установ Російської Федерації з лютого 2023 року.

Зміни передбачають:

розширення переліку фінансових установ Росії, які підпадають під підсанкційні обмеження;

суттєве розширення спектру самих обмежувальних заходів (санкцій) для блокування фінансових можливостей агресора.

Головним з опрацювання проєкту Постанови був Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

“Комітет послідовно працює над посиленням санкційного тиску на російську федерацію та захистом національних інтересів України”, – сказав голова Комітету Олександр Завітневич за підсумками розгляду проєкту Постанови у сесійній залі Верховної Ради України.

Постанова набирає чинності безпосередньо з дня її прийняття парламентом.