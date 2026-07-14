ЄС запровадив санкції проти причетних до катувань українських полонених

У чорному списку 15 осіб та 1 юридична особа.

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Рада Європейського Союзу оголосила про запровадження санкційного режиму проти осіб та компаній, які вчиняли порушення прав людини щодо українських військовополонених.

Обмеження застосували до 15 людей та 1 юридичної особи, які діяли як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Росії.

Серед перелічених Радою ЄС катів є перший заступник начальника Оленівської колонії на Донеччині Дмитро Неєлов, який несе пряму відповідальність за масове вбивство українських полонених після російського удару у липні 2022 року.

Також під санкціями буде начальник охорони виправної колонії №7 у Пакіно Олексій Хавецький, співробітник ФСБ Ян Заневський, співробітники СІЗО-2 міста Таганрога, начальник виправної колонії №10 у селі Ударний Олександр Гнутов з 5 заступниками та начальницею медичної частини Галиною Мокшановою.

ЄС "рішуче засуджує тортури, жорстоке поводження та вбивство українських військовополонених та цивільних осіб і наголошує на забезпеченні відповідальності за серйозні порушення гуманітарного міжнародного права".