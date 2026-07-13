Росія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування (оновлено)

Російські війська завдали чотирьох авіаударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Є постраждалі, зруйновані житлові будинки та виникли пожежі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Один із ударів припав на територію приватного домоволодіння. У результаті влучання житловий будинок повністю зруйнований, на місці виникла пожежа.
Станом на зараз кількість постраждалих зросла до сімох: "Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район.
Серед постраждалих - дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі", – каже Федоров.
Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкоджені приватні будинки, господарські споруди й садові будиночки.
На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.
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