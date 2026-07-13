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Росія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування (оновлено)

Зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

Росія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування (оновлено)
наслідки авіаудару по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали чотирьох авіаударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Є постраждалі, зруйновані житлові будинки та виникли пожежі. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Один із ударів припав на територію приватного домоволодіння. У результаті влучання житловий будинок повністю зруйнований, на місці виникла пожежа.

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Станом на зараз кількість постраждалих зросла до сімох: "Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. 

Серед постраждалих - дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі", – каже Федоров.

Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкоджені приватні будинки, господарські споруди й садові будиночки.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

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