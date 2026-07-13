Росія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська завдали чотирьох авіаударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Є постраждалі, зруйновані житлові будинки та виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Один із ударів припав на територію приватного домоволодіння. У результаті влучання житловий будинок повністю зруйнований, на місці виникла пожежа.

Реклама

Станом на зараз кількість постраждалих зросла до сімох: "Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район.

Серед постраждалих - дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі", – каже Федоров.

Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкоджені приватні будинки, господарські споруди й садові будиночки.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.