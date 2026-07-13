Російська армія скинула на прифронтовий Оріхів на Запоріжжі тритонну авіабомбу "ФАБ-3000"

Наразі триває уточнення інформації щодо масштабу руйнувань, кількості пошкоджених будинків, а також можливих загиблих і постраждалих.

Російські війська завдали удару по прифронтовому Оріхову Запорізької області, застосувавши надважку авіаційну бомбу ФАБ-3000. Боєприпас вагою три тонни влучив у житлову забудову міста.

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