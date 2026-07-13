Російська армія скинула на прифронтовий Оріхів на Запоріжжі тритонну авіабомбу "ФАБ-3000"

Російські війська завдали удару по прифронтовому Оріхову Запорізької області, застосувавши надважку авіаційну бомбу ФАБ-3000. Боєприпас вагою три тонни влучив у житлову забудову міста.
Інформацію Суспільному підтвердив начальник Оріхівської МВА Микола Винниченко.
Наразі триває уточнення інформації щодо масштабу руйнувань, кількості пошкоджених будинків, а також можливих загиблих і постраждалих.
Відео моменту влучання та потужної детонації бомби напередодні почали поширювати російські пропагандистські ресурси.
- У червні 2024 року російські війська застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК) по українських позиціях у Харківській області.
- Російські джерела публікували кадри застосування ФАБ-3000 в Липцях Харківської області 20 червня. Водночас бомба впала поруч з наміченою ціллю.