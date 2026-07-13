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Російська армія скинула на прифронтовий Оріхів на Запоріжжі тритонну авіабомбу "ФАБ-3000"

Влучання зафіксоване по житловій забудові міста.

Російська армія скинула на прифронтовий Оріхів на Запоріжжі тритонну авіабомбу "ФАБ-3000"
Авіабомба ФАБ-3000
Фото: змі окупантів

Російські війська завдали удару по прифронтовому Оріхову Запорізької області, застосувавши надважку авіаційну бомбу ФАБ-3000. Боєприпас вагою три тонни влучив у житлову забудову міста.

Інформацію Суспільному підтвердив начальник Оріхівської МВА Микола Винниченко.

Наразі триває уточнення інформації щодо масштабу руйнувань, кількості пошкоджених будинків, а також можливих загиблих і постраждалих.

Відео моменту влучання та потужної детонації бомби напередодні почали поширювати російські пропагандистські ресурси.

  • Російські джерела публікували кадри застосування ФАБ-3000 в Липцях Харківської області 20 червня. Водночас бомба впала поруч з наміченою ціллю. 
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