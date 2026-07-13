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Міністр оборони Польщі: придатні до служби українці мають бути в Україні і захищати її

"Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині"

Міністр оборони Польщі: придатні до служби українці мають бути в Україні і захищати її
Владислав Косіняк-Камиш
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні бути в Україні та боронити її від російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву міністра.

У своїй промові Косіняк-Камиш розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Гжегожа Брауна та опозиційну партію "Право і справедливість" за те, що вони "підігрівають небезпечні настрої у суспільстві".

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"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру – Польща, поляки – за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", – сказав він.

Водночас міністр розкритикував придатних до служби українців, заявивши, що їм слід бути в Україні та боронити її від Росії.

"Чи все гаразд з українцями? Ні, не все гаразд. Чи нормально роз’їжджати на авто за мільйони злотих і заїжджати на "Морське Око"? Ні, це ненормально, і таких треба виганяти. Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", – сказав Косіняк-Камиш.

Контекст

26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців. Так, ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, виняток становитимуть ті, хто втікає від служби. 

Ухвалити рішення щодо українських біженців планують у липні 2026 року, а я якщо ж це не вдасться – то у вересні.

Раніше міністр імміграції та інтеграції Данії вніс законопроєкт, який пропонує обмежити надання притулку українським чоловікам призовного віку. 

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