Трамп: США мають отримувати плату за охорону Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні отримувати компенсацію за забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

Про це він сказав, коментуючи роль США у захисті одного з найважливіших морських торговельних маршрутів світу, пише Clash Report.

За словами Трампа, США контролюватимуть протоку та можуть взяти на себе роль її "охоронців".

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"Ми будемо контролювати протоку і, ймовірно, керувати нею. Ми станемо її охоронцями. Можливо, ви назвете нас ангелами-охоронцями протоки", – заявив він.

Американський президент наголосив, що союзники мають компенсувати Вашингтону витрати на забезпечення безпеки.

"Не можна очікувати, що ми будемо робити це безкоштовно. Ми охороняли цю протоку 50 років і нам за це ніколи не платили", – сказав Трамп.

Він додав, що США наражають своїх військових на небезпеку, тому мають отримувати "чималі гроші" за виконання цієї місії.

Окрім цього, Трамп заявив, що більшість іранського озброєння та систем протиповітряної оборони нібито були знищені. Також він звинуватив Тегеран у порушенні досягнутих домовленостей.

"Ми уклали з цими людьми 10 домовленостей. Вони завжди їх порушують. Тож ми просто будемо завдавати їм дуже сильних ударів", – заявив президент США.