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Болгарія готова підтримати 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як із нього вилучили патріарха РПЦ Кирила, засновника компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, а також керівника компанії, що постачає компоненти для метро Софії.

Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Болгарії Велислава Петрова-Чамова, пише "Суспільне".

За її словами, позицію Болгарії врахували під час підготовки санкційного пакета, що дозволило країні підтримати документ.

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"Для нас важливо, що нашу позицію було враховано. Це свідчить про те, що відстоювання національних інтересів не призводить до ізоляції, якщо вони підкріплені вагомими аргументами", – зазначила очільниця МЗС.

Водночас вона повідомила, що остаточне схвалення санкцій залежить від досягнення компромісу з іншими державами-членами ЄС, які ще мають застереження. Зокрема, Греція висловлює занепокоєння щодо енергетичних питань, а Австрія – щодо фінансового сектору.

Петрова-Чамова також повідомила, що 15 липня відвідає Україну. Під час візиту сторони планують обговорити посилення співпраці в енергетичній сфері напередодні зими.

За словами міністерки, Болгарія відіграє важливу роль у транзиті природного газу та бачить можливості для розширення підтримки України у сфері енергетичної безпеки.

3 липня президент Болгарії Румен Радев заявляв, що країна не підтримає новий пакет санкцій ЄС, якщо з нього не виключать патріарха Кирила та Вагіта Алекперова.