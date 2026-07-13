Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСвіт

Патріарха Кирила та засновника "Лукойла" Алекперова виключили з 21-го пакета санкцій ЄС, – МЗС Болгарії

15 липня глава МЗС Болгарії відвідає Україну

Патріарха Кирила та засновника "Лукойла" Алекперова виключили з 21-го пакета санкцій ЄС, – МЗС Болгарії
Фото: EPA/UPG

Болгарія готова підтримати 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як із нього вилучили патріарха РПЦ Кирила, засновника компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, а також керівника компанії, що постачає компоненти для метро Софії. 

Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Болгарії Велислава Петрова-Чамова, пише "Суспільне".

За її словами, позицію Болгарії врахували під час підготовки санкційного пакета, що дозволило країні підтримати документ.

Реклама

"Для нас важливо, що нашу позицію було враховано. Це свідчить про те, що відстоювання національних інтересів не призводить до ізоляції, якщо вони підкріплені вагомими аргументами", – зазначила очільниця МЗС.

Водночас вона повідомила, що остаточне схвалення санкцій залежить від досягнення компромісу з іншими державами-членами ЄС, які ще мають застереження. Зокрема, Греція висловлює занепокоєння щодо енергетичних питань, а Австрія – щодо фінансового сектору.

Петрова-Чамова також повідомила, що 15 липня відвідає Україну. Під час візиту сторони планують обговорити посилення співпраці в енергетичній сфері напередодні зими.

За словами міністерки, Болгарія відіграє важливу роль у транзиті природного газу та бачить можливості для розширення підтримки України у сфері енергетичної безпеки.

  • 3 липня президент Болгарії Румен Радев заявляв, що країна не підтримає новий пакет санкцій ЄС, якщо з нього не виключать патріарха Кирила та Вагіта Алекперова.
  • Вже 10 липня Болгарія заявила, що не блокуватиме ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, однак наполягає на виключенні з нього патріарха РПЦ Кирила. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies