Шведська євродепутатка подала в поліцію на данського колегу через расистські висловлювання

Абір Аль-Сахлані стала жертвою критики в соціальних мережах після засудження антиімміграційних скандувань у Європейському парламенті.

Депутатка Європарламенту від Швеції іракського походження подала скаргу до поліції, звинувативши свого колегу в расистських висловлюваннях та розпалюванні ворожнечі.

Про це повідомляє The Guardian.

Перед цим Абір Аль-Сахлані зазнала цькування у соцмережах за засудження ультраправих антиіммігрантських гасел у Європарламенті.

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Скарга, подана минулого тижня до поліції Швеції, стосується подій у червні, коли низка правих депутатів Європарламенту почати скандувати “відправте їх назад” після голосування за збільшення кількості депортацій у всьому ЄС.

Аль-Сахлані, яка представляє Центристську партію, заявила на засіданні, що “ультраправі фашисти” пробили “нове дно”.

“Я ніколи не почувалася так небезпечно в цьому парламенті. Крики ультраправих були спрямовані не проти політичного опонента, це було “відправте їх назад”. Йшлося про звичайних людей, які не вчинили жодного іншого “злочину”, а лише шукали кращого життя в Європі”, – сказала вона.

Після того, як виступ депутатки поширили у соціальних мережах, два члени Європарламенту від правопопулістських партій відповіли їй онлайн.

“Поплач ще”, – написав фінський євродепутат Себастьян Тюнккюнен від партії “Справжні фіни”.

Депутат від Данії Крістоффер Сторм з партії “Данські демократи” заявив, що вона “повинна їхати додому”.

Аль-Сахлані заявила, що подала скаргу до поліції на Сторма, звинувативши його у використанні расистських висловлювань, а також мови ворожнечі проти неї. Її скарга стосувалася лише члена Європарламенту від Данії, оскільки поліція не була впевнена, як кваліфікувати допис Тюнккюнена.

Обидва чоловіки відкинули обвинувачення проти себе.