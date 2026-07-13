Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
ГоловнаСвіт

Шведська євродепутатка подала в поліцію на данського колегу через расистські висловлювання

Абір Аль-Сахлані стала жертвою критики в соціальних мережах після засудження антиімміграційних скандувань у Європейському парламенті.

Шведська євродепутатка подала в поліцію на данського колегу через расистські висловлювання
Європарламент
Фото: EPA

Депутатка Європарламенту від Швеції іракського походження подала скаргу до поліції, звинувативши свого колегу в расистських висловлюваннях та розпалюванні ворожнечі.

Про це повідомляє The Guardian.

Перед цим Абір Аль-Сахлані зазнала цькування у соцмережах за засудження ультраправих антиіммігрантських гасел у Європарламенті.

Реклама

Скарга, подана минулого тижня до поліції Швеції, стосується подій у червні, коли низка правих депутатів Європарламенту почати скандувати “відправте їх назад” після голосування за збільшення кількості депортацій у всьому ЄС.

Аль-Сахлані, яка представляє Центристську партію, заявила на засіданні, що “ультраправі фашисти” пробили “нове дно”.

“Я ніколи не почувалася так небезпечно в цьому парламенті. Крики ультраправих були спрямовані не проти політичного опонента, це було “відправте їх назад”. Йшлося про звичайних людей, які не вчинили жодного іншого “злочину”, а лише шукали кращого життя в Європі”, – сказала вона. 

Після того, як виступ депутатки поширили у соціальних мережах, два члени Європарламенту від правопопулістських партій відповіли їй онлайн. 

“Поплач ще”, – написав фінський євродепутат Себастьян Тюнккюнен від партії “Справжні фіни”.

Депутат від Данії Крістоффер Сторм з партії “Данські демократи” заявив, що вона “повинна їхати додому”.

Аль-Сахлані заявила, що подала скаргу до поліції на Сторма, звинувативши його у використанні расистських висловлювань, а також мови ворожнечі проти неї. Її скарга стосувалася лише члена Європарламенту від Данії, оскільки поліція не була впевнена, як кваліфікувати допис Тюнккюнена.

Обидва чоловіки відкинули обвинувачення проти себе.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies