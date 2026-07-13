У Франції нині відбудеться засідання Коаліції охочих за участі Зеленського

У Парижі нині відбудеться засідання Коаліції охочих. Очікується, що український президент Володимир Зеленський братиме участь очно, передає The Guardian.
Захід пройде в Hôtel des Invalides якраз напередодні святкування Дня взяття Бастилії. Участь в засіданні візьмуть близько 20 лідерів країн Європи.
До початку заходу український та французький президенти проведуть двосторонні перемовини. «Коаліція» буде присвячена обговоренню тиску на Москву, аби посадити її за стіл перемовин.
Після зустрічей Зеленський, Макрон, британський прем'єр Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть пресконференцію.
- Днями головком Олександр Сирський закликав Коаліцію охочих посилити українську ППО і надати засоби для збиття ракет. Росія, користуючись дефіцитом антибалістичних засобів, збільшила кількість ударів по Києву.
- Коаліція охочих була створена торік для посилення допомоги Україні. Її створили на тлі зміни адміністрації в США і того, як це вплинуло на попередній формат міжнародної кооперації – Контактної групи з питань оборони України.