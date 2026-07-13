У Франції нині відбудеться засідання Коаліції охочих за участі Зеленського

Також будуть двосторонні перемовини.

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У Парижі нині відбудеться засідання Коаліції охочих. Очікується, що український президент Володимир Зеленський братиме участь очно, передає The Guardian.

Захід пройде в Hôtel des Invalides якраз напередодні святкування Дня взяття Бастилії. Участь в засіданні візьмуть близько 20 лідерів країн Європи.

До початку заходу український та французький президенти проведуть двосторонні перемовини. «Коаліція» буде присвячена обговоренню тиску на Москву, аби посадити її за стіл перемовин.

Після зустрічей Зеленський, Макрон, британський прем'єр Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть пресконференцію.