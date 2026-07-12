У Франції через сильну спеку зупинили три ядерні реактори

Вісім інших працюють на знижених потужностях.

У Франції через аномальну спеку зупинили три ядерні реактори.

Про це повідомляє France24.

Головний постачальник електроенергії в країні - група EDF - сьогодні заявила, що три ядерні реактори на електростанціях Гольфеш, Бюже та Шуз, розташованих на берегах річок Гаронна, Рона та Маасбули тимчасово зупинені, а вісім інших працюють на знижених потужностях.

Зазначається, що ці заходи є вимогою для захисту навколишнього середовища, щоб уникнути скидання занадто великої кількості гарячої води в річки, які вже сильно нагріваються від спеки.

Це вже другий випадок відключення за останні тижні.

Раніше також повідомлялося, що у Франції через спеку Ейфелева вежа, Лувр і музей дʼОрсе скорочують години роботи.