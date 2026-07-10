У Франції відбудеться зустріч Коаліції охочих

Обговорюватимуть підтримку України та тиск на Росію, а також відновлення мирних переговорів.

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В понеділок, 13 липня, у Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих, яку відвідає, зокрема, і Володимир Зеленський.

Про це пише Le Monde.

У Франції зустрінуться щонайменше 25 глав держав та урядів. Метою зустрічі є «посилення підтримки України та тиску на Росію», «натиснути» на припинення вогню та «відновлення» мирних переговорів, – оголосив Єлисейський палац.

Коаліція, створена Францією та Великою Британією для надання військової підтримки Україні та гарантій безпеки, включаючи розгортання наземних військ, після досягнення мирної угоди, об'єднує 35 країн, переважно європейських, до яких 13 липня додадуться Молдова та Північна Македонія.

Саміт пройде у поєднанні з традиційним військовим парадом на Єлисейських полях на честь взяття Бастилії.