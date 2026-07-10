У США планують створити власну цілодобову авіакомпанію для депортації мігрантів

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало пошук компанії, яка обслуговуватиме флот урядових літаків для здійснення депортацій.
Відомство звернулося до авіаційних підприємств із проханням описати, як саме вони готові експлуатувати та утримувати цей флот. Планують, що до його складу увійдуть два літаки типу Gulfstream 650ER та сім лайнерів типу Boeing 737-700, повідомляє Bloomberg.
Проєкт передбачає створення авіаційної мережі, здатної виконувати внутрішні і міжнародні рейси цілодобово і за короткий термін. Підрядники повинні будуть забезпечити літаки пілотами, бортпровідниками, а за потреби — також медичним персоналом і охороною. Окрім депортаційних рейсів та добровільного повернення мігрантів, літаки використовуватимуть для евакуації під час кризових ситуацій і перевезення вищих посадових осіб міністерства.
Ця ініціатива є черговим кроком адміністрації Дональда Трампа у розбудові інфраструктури для боротьби з нелегальною міграцією. Замість того, щоб повністю покладатися на орендовані чартерні літаки, міністерство вирішило викупити власний флот, а виконання самих польотів передати приватному підряднику. У відомстві вважають, що такий підхід у довгостроковій перспективі знизить фінансові витрати та зменшить залежність від приватних перевізників.
Очікують, що контракт на обслуговування нового авіапарку міністерства почне діяти влітку 2027 року і буде розрахований на п'ять років.
- У червні Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає виділення Міністерству внутрішньої безпеки додаткових 70 млрд доларів на заходи з контролю імміграції.
- Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа розробила план депортації 1 мільйона мігрантів упродовж першого року перебування президента на посаді.
- Під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що хоче депортувати "мільйони" іммігрантів, а віце-президент Джей Ді Венс раніше говорив, що вони можуть почати з 1 мільйона. Але реальні цифри показують, що не все так просто. Більшість з 11 мільйонів нелегальних іммігрантів у Штатах мають право на слухання в імміграційному суді, перш ніж їх можна буде депортувати.