У США планують створити власну цілодобову авіакомпанію для депортації мігрантів

Літаки також використовуватимуть для евакуації під час кризових ситуацій і перевезення вищих посадових осіб Міністерства внутрішньої безпеки.

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало пошук компанії, яка обслуговуватиме флот урядових літаків для здійснення депортацій.

Відомство звернулося до авіаційних підприємств із проханням описати, як саме вони готові експлуатувати та утримувати цей флот. Планують, що до його складу увійдуть два літаки типу Gulfstream 650ER та сім лайнерів типу Boeing 737-700, повідомляє Bloomberg.

Проєкт передбачає створення авіаційної мережі, здатної виконувати внутрішні і міжнародні рейси цілодобово і за короткий термін. Підрядники повинні будуть забезпечити літаки пілотами, бортпровідниками, а за потреби — також медичним персоналом і охороною. Окрім депортаційних рейсів та добровільного повернення мігрантів, літаки використовуватимуть для евакуації під час кризових ситуацій і перевезення вищих посадових осіб міністерства.

Ця ініціатива є черговим кроком адміністрації Дональда Трампа у розбудові інфраструктури для боротьби з нелегальною міграцією. Замість того, щоб повністю покладатися на орендовані чартерні літаки, міністерство вирішило викупити власний флот, а виконання самих польотів передати приватному підряднику. У відомстві вважають, що такий підхід у довгостроковій перспективі знизить фінансові витрати та зменшить залежність від приватних перевізників.

Очікують, що контракт на обслуговування нового авіапарку міністерства почне діяти влітку 2027 року і буде розрахований на п'ять років.