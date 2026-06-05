Сенат США схвалив $70 млрд на посилення імміграційного контролю

Очікується, що Палата представників розгляне законопроєкт не раніше наступного тижня.

У п’ятницю 5 червня Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає виділення Міністерству внутрішньої безпеки (DHS) додаткових 70 млрд доларів на заходи з контролю імміграції. Документ направлено до Палати представників для остаточного розгляду.

Про це пише Reuters.

За законопроєкт проголосували 52 сенатори, проти виступили 47. Жоден демократ його не підтримав. Очікується, що Палата представників розгляне законопроєкт не раніше наступного тижня.

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Однак документ не містить положення про заборону створення фонду обсягом 1,8 млрд доларів, відомого як фонд боротьби з «інструменталізацією державних органів», який може використовуватися для компенсацій політичним союзникам Трампа, якщо вони заявляють про нібито несправедливе переслідування з боку влади.

Єдиною республіканкою, яка проголосувала проти законопроєкту, стала сенаторка Ліза Мурковскі.

Республіканці звинувачують демократів у спробах позбавити фінансування Службу імміграційного та митного контролю (ICE) і Прикордонний патруль, хоча обидва відомства разом мають близько 100 млрд доларів невикористаних коштів, виділених у межах ширшого пакета фінансування DHS, ухваленого торік.

Більша частина тривалих дебатів у Сенаті була присвячена не лише імміграції. Демократи та частина республіканців намагалися включити поправки щодо заборони використання державних коштів або приватних пожертв на будівництво нового розкішного бального залу площею понад 8 300 квадратних метрів на території Білого дому та заборони фінансування «антиінструменталізаційного» фонду. Жодна з цих поправок не була ухвалена.

Практично всі кошти, передбачені законопроєктом, будуть спрямовані до Служби імміграційного та митного контролю (ICE) та Прикордонного патруля США.

Саме ці структури реалізують масштабну кампанію адміністрації Трампа з депортації нелегальних мігрантів по всій території країни.

Сенатор-республіканець Том Тілліс пропонував перенаправити кошти спірного фонду на боротьбу з шахрайством, але його поправка була відхилена результатом 84 голоси проти 15, хоча її підтримали 12 республіканців.