Швейцарія погодила спільний військовий план з Францією для саміту G7

В основному увагу звертатимуть на безпеку навколо Женевського озера та його повітряного простору.

Швейцарія узгодила план військової співпраці з сусідньою Францією для майбутньої зустрічі світових лідерів на саміті "Великої сімки" в середині червня.

Як пише Reuters, про це повідомив швейцарський уряд.

Основну увагу спільного плану безпеки для заходу, який відбудеться з 15 по 17 червня, звертатимуть на територію навколо Женевського озера та його повітряного простору.

Угоду уклали після того, як швейцарська армія заявила про розгортання близько 4000 військовослужбовців на своїй території під час саміту, який відбудеться на березі Женевського озера у французькому місті Евіан-ле-Бен. У саміті візьмуть участь країни-члени G7 та глави держав.

«На тлі загострення глобальної напруженості саміт вимагає вжиття виняткових заходів безпеки, зокрема на території Швейцарії», – йдеться у заяві уряду.