Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСвіт

Швейцарія погодила спільний військовий план з Францією для саміту G7

В основному увагу звертатимуть на безпеку навколо Женевського озера та його повітряного простору.

Швейцарія погодила спільний військовий план з Францією для саміту G7
Глави МЗС Швейцарії та Франції Ігнаціо Кассі та Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Швейцарія узгодила план військової співпраці з сусідньою Францією для майбутньої зустрічі світових лідерів на саміті "Великої сімки" в середині червня.

Як пише Reuters, про це повідомив швейцарський уряд. 

Основну увагу спільного плану безпеки для заходу, який відбудеться з 15 по 17 червня, звертатимуть на територію навколо Женевського озера та його повітряного простору.

Угоду уклали після того, як швейцарська армія заявила про розгортання близько 4000 військовослужбовців на своїй території під час саміту, який відбудеться на березі Женевського озера у французькому місті Евіан-ле-Бен. У саміті візьмуть участь країни-члени G7 та глави держав.

«На тлі загострення глобальної напруженості саміт вимагає вжиття виняткових заходів безпеки, зокрема на території Швейцарії», – йдеться у заяві уряду. 

  • Саміт, який відбудеться 15-17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен, збере лідерів провідних економік світу, включаючи президента США Дональда Трампа , а також інші делегації високого рівня.
  • Захід відбудеться близько до швейцарського кордону і безпекові заходи вимагають тісної координації між цивільною та військовою владою. Очікуються протести. 
  • Військовослужбовці захищатимуть критично важливу інфраструктуру, включаючи аеропорт Женеви, посилюватимуть прикордонний нагляд. 
  • Відомо, що ВПС Швейцарії також посилять патрулювання повітряного простору, вводячи обмеження повітряного простору з 10 по 19 червня, а також забезпечать системи боротьби з безпілотниками та захист від ядерних, біологічних та хімічних загроз.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies