Bloomberg: ціна на нафту може утримуватися близько $100 до 2028 року навіть після угоди США та Ірану

Уряд Британії переглянув свої оцінки щодо майбутньої ціни на нафту та вважає, що вона може залишатися на рівні близько $100 за барель до 2028 року навіть у разі досягнення мирної угоди між США та Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неопублікований урядовий аналіз.

Спочатку британський уряд прогнозував, що після завершення конфлікту енергетичні ринки можуть зазнати перебоїв приблизно протягом шести місяців. Однак оновлені оцінки передбачають, що відновлення постачання нафти з регіону Перської затоки може тривати до 14 місяців.

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За найоптимістичнішим сценарієм, у разі укладення цього року угоди між США та Іраном, ціни на нафту можуть залишатися в діапазоні $100–150 за барель до кінця року через повільне відновлення постачань. Надалі, за прогнозом, вартість нафти може утримуватися близько $100 за барель до 2028 року.

У разі ж негативного сценарію, якщо пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні затягнуть відновлення постачання на кілька років, ціна на нафту може зрости до $210 за барель, а до 2028 року залишатися на рівні близько $150.

Для порівняння, у березневому аналізі британського уряду очікувалося, що ціни стабілізуються нижче $100 у разі швидкого завершення війни, тоді як за тривалого конфлікту можливе зростання до $150.

За даними Bloomberg, нафта марки Brent 5 червня торгувалася близько $95 за барель, і суттєвого перевищення рівня $100 до кінця року наразі не прогнозується.

Зацікавлені держави і структури, які залежать від імпорту палива, активно створюють нові логістичні шляхи в обхід Ормузької протоки.

Іран наразі хоче укласти тимчасову угоду зі США, щоб послабити економічний тиск і стабілізувати ситуацію всередині країни, уникаючи водночас значних поступок щодо своєї ядерної програми.