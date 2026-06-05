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Погрози Трампа про вторгнення до Гренландії інтерпретували неправильно, – посол США у Європі

"Заяви президента були корисними для привернення уваги до стратегічного значення Гренландії, але їх не слід було сприймати серйозно".

Погрози Трампа про вторгнення до Гренландії інтерпретували неправильно, – посол США у Європі
Ендрю Паздер
Фото: aa.com.tr

Погрози президента США Дональда Трампа про вторгнення до Гренландії інтерпретували неправильно.

Про це заявив посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер, пише Politico.

“Це було витлумачено так, ніби ми якимось чином загрожуємо територіальній цілісності Гренландії, але президент ніколи не казав, що ми збираємося вторгнутися”, – сказав Паздер учасникам Брюссельського форуму з питань економічної безпеки.

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Під час свого другого терміну на посаді Трамп неодноразово висував ідею анексії Гренландії, не виключаючи застосування військової сили, що викликало обурення в Європі. 

За словами Паздера, заяви президента були корисними для привернення уваги до стратегічного значення Гренландії, але їх не слід було сприймати серйозно.

Коментарі посла прозвучали лише через день після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив Комітету з закордонних справ Палати представників США, що арктичний острів є частиною Данії – “поки що”.

У січні Трамп зрештою виключив військове вторгнення до Гренландії, розпочавши переговори між США та Данією щодо збільшення американської військової присутності на арктичному острові.

Паздер, колишній ресторатор, порівняв реакцію Європи на погрози Трампа з піною та кавою у капучино.

“Ви отримуєте капучино, ви отримуєте його заради кави, ви не отримуєте його заради пінки. Тож давайте зосередимося на каві, а не на пінці. І багато з цього – це пінка”, – пояснив він.

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