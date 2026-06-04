Держсекретар США Рубіо визнав, що Гренландія “поки що” є частиною Данії

Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що Гренландія “поки що” є частиною Данії, повідомляє Politico.

Водночас він дав зрозуміти, що Вашингтон залишається глибоко залученим до обговорення майбутньої ролі арктичного острова в безпеці Заходу.

Виступаючи перед Комітетом із закордонних справ Палати представників, Рубіо уникнув питання про те, чи потрібно Вашингтону володіти територією в рамках НАТО для її захисту, натомість вказавши на поточні переговори з Данією та Гренландією щодо ролі острова в колективній обороні.

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“Ми насправді ведемо переговори з Гренландією та Данією щодо використання Гренландії для колективної оборони для всіх нас”, – сказав Рубіо.

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Назвавши острів ключовим елементом протиракетної оборони, він додав: “Я думаю, що зараз ми у хорошій позиції”. Він також спрогнозував, що за підсумками перемовин можуть з'явитися “досить хороші новини”.

Ці ремарки прозвучали невдовзі після того, як прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен представила в середу новий коаліційний уряд, що поклало край місяцям політичної невизначеності у країні. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен зберіг свою посаду і, як очікується, залишиться ключовим співрозмовником Копенгагена з Вашингтоном щодо Гренландії.