СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСвіт

Держсекретар США Рубіо визнав, що Гренландія “поки що” є частиною Данії

Водночас Вашингтон залишається глибоко залученим до обговорення майбутньої ролі арктичного острова в безпеці Заходу.

Держсекретар США Рубіо визнав, що Гренландія “поки що” є частиною Данії
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що Гренландія “поки що” є частиною Данії, повідомляє Politico.

Водночас він дав зрозуміти, що Вашингтон залишається глибоко залученим до обговорення майбутньої ролі арктичного острова в безпеці Заходу.

Виступаючи перед Комітетом із закордонних справ Палати представників, Рубіо уникнув питання про те, чи потрібно Вашингтону володіти територією в рамках НАТО для її захисту, натомість вказавши на поточні переговори з Данією та Гренландією щодо ролі острова в колективній обороні.

Реклама

“Ми насправді ведемо переговори з Гренландією та Данією щодо використання Гренландії для колективної оборони для всіх нас”, – сказав Рубіо. 

Читайте такожСША відкривають консульство в Гренландії

Назвавши острів ключовим елементом протиракетної оборони, він додав: “Я думаю, що зараз ми у хорошій позиції”. Він також спрогнозував, що за підсумками перемовин можуть з'явитися “досить хороші новини”.

Ці ремарки прозвучали невдовзі після того, як прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен представила в середу новий коаліційний уряд, що поклало край місяцям політичної невизначеності у країні. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен зберіг свою посаду і, як очікується, залишиться ключовим співрозмовником Копенгагена з Вашингтоном щодо Гренландії.

  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що острів може відіграти важливу роль у стабілізації світового енергетичного ринку на тлі війни з Іраном та кризи в Ормузькій протоці.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies