Міністр оборони Ізраїлю заявив про продовження військових дій у Лівані

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив сьогодні, що ізраїльські військові продовжуватимуть операції в Лівані та не виводитимуть війська з країни.
Про це пише France24.
У заяві Каца йдеться, що ізраїльські війські залишатимуться на окупованих територіях півдня Лівану, які уряд Ізраїлю називає буферною зоною, створеною для захисту північних ізраїльських громад від атак "Хезболли".
Ізраїль та Ліван у середу домовилися про впровадження припинення вогню. Водночас йшлося, що це вимагатиме "повного припинення" вогню з боку підтримуваної Іраном "Хезболли”.
Дві сторони, які не мають офіційних дипломатичних відносин, також домовилися створити "пілотні зони", в яких ліванські збройні сили "візьмуть під виключний контроль територію, виключно зі всіма недержавними суб'єктами".
Угода була укладена попри продовження транскордонних атак раніше того ж дня, коли "Хезболла" заявила, що її атаки спрямовані проти ізраїльських військ, а ізраїльські удари забрали життя щонайменше десяти людей на півдні Лівану.
Зустрічі у Вашингтоні стали четвертим раундом прямих переговорів ліванських та ізраїльських дипломатів з моменту спалаху бойових дій 2 березня, коли "Хезболла" відновила атаки проти Ізраїлю на підтримку Ірану.
У заяві йдеться, що обидві сторони зустрінуться для подальших переговорів протягом тижня, що починається 22 червня, "з метою досягнення всеохоплюючої угоди".
- Ескалація війни з Ліваном з боку уряду Біньяміна Нетаньягу призвела до телефонної сварки між прем'єром та президентом США.