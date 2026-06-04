Міністр оборони Ізраїлю заявив про продовження військових дій у Лівані

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив сьогодні, що ізраїльські військові продовжуватимуть операції в Лівані та не виводитимуть війська з країни.

Про це пише France24.

У заяві Каца йдеться, що ізраїльські війські залишатимуться на окупованих територіях півдня Лівану, які уряд Ізраїлю називає буферною зоною, створеною для захисту північних ізраїльських громад від атак "Хезболли".

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Ізраїль та Ліван у середу домовилися про впровадження припинення вогню. Водночас йшлося, що це вимагатиме "повного припинення" вогню з боку підтримуваної Іраном "Хезболли”.

Дві сторони, які не мають офіційних дипломатичних відносин, також домовилися створити "пілотні зони", в яких ліванські збройні сили "візьмуть під виключний контроль територію, виключно зі всіма недержавними суб'єктами".

Угода була укладена попри продовження транскордонних атак раніше того ж дня, коли "Хезболла" заявила, що її атаки спрямовані проти ізраїльських військ, а ізраїльські удари забрали життя щонайменше десяти людей на півдні Лівану.

Зустрічі у Вашингтоні стали четвертим раундом прямих переговорів ліванських та ізраїльських дипломатів з моменту спалаху бойових дій 2 березня, коли "Хезболла" відновила атаки проти Ізраїлю на підтримку Ірану.

У заяві йдеться, що обидві сторони зустрінуться для подальших переговорів протягом тижня, що починається 22 червня, "з метою досягнення всеохоплюючої угоди".