ЄС розгляне запровадження санкцій проти ізраїльських політиків через порушення прав іноземних активістів

Чехія пообіцяла ветувати нові обмеження, що створює підґрунтя для протистояння на саміті у червні.

Країни ЄС попросять підтримати санкції проти ізраїльських політиків, звинувачених у порушенні прав іноземних активістів, затриманих у складі флотилії, яка намагалася дістатися Смуги Гази.

Про це повідомляє Politico.

Як свідчить проєкт документу, який отримало видання, столиці мають намір вперше розглянути питання про запровадження обмежень щодо високопоставлених членів уряду Ізраїлю напередодні зустрічі лідерів Європейської Ради 18-19 червня.

Цю пропозицію у середу обговорять посли 27 країн-членів. Брюссель прагне виробити спільну позицію щодо цього спірного питання, для чого потрібна одностайність. Чеський уряд вже пообіцяв заблокувати санкції проти міністрів ізраїльського уряду.

Низка країн ЄС закликала до санкцій проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра за його глузування з активістів, затриманих під час спроби обійти морську блокаду Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив Бен-Гвіру догану після публікації відео інциденту, заявивши, що поведінка міністра “не відповідає цінностям та нормам Ізраїлю”.

“Європейська рада засуджує жорстоке поводження із затриманими після перехоплення Глобальної флотилії Сумуд у міжнародних водах. Закликаємо Раду продовжити роботу над обмежувальними заходами проти екстремістських міністрів, які підбурюють та сприяють таким порушенням прав людини”, – йдеться у проєкті.

Бен-Гвір раніше потрапив під санкції Великої Британії, Канади, Австралії, Норвегії та Новою Зеландії через його риторику щодо палестинців.