Буданов: Європа має сформувати єдину позицію для участі у переговорному процесі щодо завершення війни

Україна бачить передумови для перемовин, але ключовим викликом залишається позиція Європи.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Європа має відігравати активну роль у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни, однак для цього їй необхідно виробити єдину узгоджену позицію.

Про це він сказав під час форуму «Архітектура безпеки», пише LB.ua.

За словами Буданова, країни Європи в перспективі мають стати повноцінними учасниками переговорного процесу, однак наразі ключовим викликом залишається відсутність єдиної позиції.

Реклама

«Посередником не думаю. Учасником перемовин, мабуть, вона на якомусь етапі має стати. Найголовніше питання – яка позиція Європи і хто її буде представляти», – зазначив він.

Він наголосив, що підходи європейських країн різняться, однак для ефективної участі у переговорах необхідна консолідована позиція.

Коментуючи питання щодо реакції російського суспільства на удари по території РФ, Буданов зазначив, що цей фактор має значення у ширшому контексті війни.

На його думку, внутрішні процеси в Росії можуть впливати на готовність до діалогу щодо завершення бойових дій.

«Це підштовхує їх до певного діалогу щодо завершення бойових дій», – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливих термінів завершення гарячої фази війни, Буданов наголосив, що Україна діє відповідно до позиції керівництва держави.

«Є позиція Президента України, яку він чітко озвучує. Ми громадяни України і реалізуємо її», – зазначив він.

Водночас він зауважив, що наразі існують певні передумови для можливого припинення бойових дій, однак остаточний результат залежатиме від позиції РФ.

«Якщо Росія відмовиться, так теж може бути. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує», – сказав Буданов.

Окремо керівник Офісу президента підкреслив, що Україна є активним партнером міжнародних союзників і не обмежується лише запитами про допомогу. Україна також пропонує ініціативи, які можуть бути взаємовигідними для партнерів, зокрема у сфері технологій та безпеки.