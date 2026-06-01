Bloomberg: Мерц збере лідерів європейських країн для підготовки до саміту НАТО та діалогу з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наприкінці червня планує провести в Берліні зустріч лідерів провідних європейських держав, щоб узгодити спільну позицію напередодні саміту НАТО та покращити відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з підготовкою заходу.

За інформацією агентства, у Берліні мають зустрітися лідери так званої групи E5, до якої входять Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. Основною метою переговорів стане підготовка пакета заходів, який продемонструє готовність європейських союзників брати на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Очікується, що до участі у зустрічі також буде запрошений генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Підготовка до переговорів відбувається на тлі напружених відносин між Вашингтоном та європейськими союзниками. Дональд Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недостатні оборонні витрати та погрожував скоротити роль США в Альянсі.

Останнім часом американський президент також висловлював невдоволення позицією європейських партнерів щодо ситуації на Близькому Сході, зокрема через відсутність підтримки американських дій проти Ірану та операцій із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Додаткове напруження виникло після заяв канцлера Мерца, який поставив під сумнів підхід Вашингтона до переговорів з Іраном та заявив, що американські дипломати зазнають "приниження" з боку іранської сторони.

Крім того, 12 червня у Парижі планується окрема зустріч міністрів оборони країн E5. Під час неї сторони мають узгодити спільну позицію перед самітом НАТО, а також обговорити структури командування на випадок масштабного військового конфлікту в Європі.

Саміт НАТО запланований на 7–8 липня в Анкарі.

Зарошення на липневий саміт НАТО отримав і президент України Володимир Зеленський. Головними темами майбутнього липневого саміту в Анкарі стануть:

нова планка оборонних витрат: країни-члени НАТО планують обговорити та затвердити курс на збільшення видатків на оборону, орієнтуючись на нову ціль у 5% від ВВП.