FT: Норвегія планує переглянути відносини з ЄС через "божевільний світ, створений Трампом"

Норвегія планує переглянути свої відносини з Євросоюзом на тлі глобальної нестабільності, яку в Осло пов’язують із політикою США та Китаю.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, нинішня міжнародна ситуація, яку він назвав “божевільним світом” Дональда Трампа та Китаю, змушує Норвегію переоцінити підходи до співпраці з ЄС. Країна вже є частиною єдиного ринку Євросоюзу, однак не входить до складу блоку після двох невдалих референдумів у 1970-х і 1990-х роках.

Ейде нагадав, що раніше головними причинами відмови від членства в ЄС були побоювання щодо впливу Брюсселя на рибну промисловість і сільське господарство, які є ключовими галузі економіки країни.

Водночас він визнав, що геополітична ситуація суттєво змінилася.

"Той "безпечний світ", у якому проходили референдуми, зник. Ми повинні бути чесними щодо того, що зараз перебуваємо у складнішій ситуації", – зазначив міністр.

Норвегія, яка є членом НАТО, також занепокоєна змінами в підходах США до безпеки, зокрема щодо гарантій для європейських країн. Додаткову тривогу викликають дискусії навколо Арктики та стратегічно важливих територій.

На тлі війни Росії проти України ЄС посилив увагу до питань оборони та безпеки, що, за словами норвезьких посадовців, робить блок більш привабливим не лише для Норвегії, а й для Ісландії та інших країн поза ЄС.

Попри зростання інтересу до Євросоюзу, у Норвегії поки немає планів щодо нового референдуму. Опитування показують, що більшість громадян і надалі скептично ставляться до членства в блоці.

Втім, уряд визнає необхідність переосмислення нинішньої моделі співпраці з Євросоюзом у змінених геополітичних умовах.

Норвегія тисне на Європейський Союз, щоб той скасував мораторій на нове буріння нафти та газу в Арктиці, де зосереджено майже дві третини нафтових ресурсів країни.