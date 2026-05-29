Норвегія тисне на ЄС щодо скасування мораторію на буріння нафти та газу в Арктиці

Норвегія тисне на Європейський Союз, щоб той скасував мораторій на нове буріння нафти та газу в Арктиці, де зосереджено майже дві третини нафтових ресурсів країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Норвезькі політики, державні службовці, а також лобісти з питань довкілля та промисловості все частіше відвідують Брюссель, щоб вплинути на інституції ЄС. Блок готується представити нову арктичну політику до кінця вересня.

Реклама

Норвегія, яка не є членом ЄС, – найбільший експортер нафти та газу в Західній Європі, а видобуток на норвезькому континентальному шельфі задовольняє приблизно 30% попиту ЄС та Великої Британії на газ.

Цього року 11 міністрів з Норвегії відвідали Брюссель у справах, що стосуються Арктики та торгівлі, енергетики та космосу.

Блокада Ормузької протоки дала Норвегії нові аргументи, щоб переконати Брюссель скасувати мораторій на нове буріння в Арктиці, оскільки ЄС дедалі більше залежить від експорту газу з Норвегії.

Критики стверджують, що арктичний регіон, який нагрівається втричі-чотири рази швидше, ніж у середньому у світі, є більш вразливим до розвідувальної діяльності. Збільшення буріння ризикує переходом від викопного палива, а короткострокова енергетична криза не є вагомою причиною для відкриття Арктики для буріння.

Заборона ЄС на нове буріння, введена в 2021 році, відповідає кліматичним зобов'язанням блоку, зазначає спеціальний посланник ЄС в Арктиці Клод Верон-Ревіль. Він додає, що рішення про її скасування зрештою залежить від держав-членів ЄС.

Євросоюз визначає Арктику як регіон за полярним колом.

Норвегія не погоджується з тим, що це визначення означає для буріння. “Немає жодних кліматичних аргументів на користь того, щоб по-різному ставитися до нафти та газу, видобутих на північ і південь від певної лінії”, – заявив Bloomberg міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Ейде зазначив, що політика Норвегії також полягає в утриманні від буріння "в крижаній пустці" через екологічні проблеми, але Осло має значне населення та активну нафтову діяльність в Арктиці.

Норвегія проводить арктичні бурові операції в Баренцевому морі, яке розташоване над найпівнічнішою береговою лінією країни. Норвегія також стверджує, що через теплі води Гольфстріму умови там подібні до умов на південній частині шельфу. Це наслідок зміни клімату, значною мірою спричиненої викидами від нафтогазової промисловості.