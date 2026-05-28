Мадяр: Угорщина не постачатиме зброї чи бойової техніки на російсько-українську війну

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

Про це повідомив Мадяр на своєму акаунті в Facebook.

Угорський прем'єр заявив Рютте, що Угорщина не надсилатиме жодної зброї чи бойової техніки на російсько-українську війну.

"Угорщина знову буде надійним партнером найсильнішого у світі військово-оборонного альянсу. Ми з Генеральним секретарем Марком Рютте погодилися, що угорські солдати чудово виконують свою роботу в рамках миротворчої місії НАТО в Косові", - зазначив Мадяр.

Серед іншого, обговорили підготовку до саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня та деталі міжнародного конфлікту в Ормузькій протоці.