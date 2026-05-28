Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСвіт

Мадяр: Угорщина не постачатиме зброї чи бойової техніки на російсько-українську війну

Прем'єр-міністр Угорщини провів зустріч з Генсеком НАТО Рютте.

Мадяр: Угорщина не постачатиме зброї чи бойової техніки на російсько-українську війну
Петер Мадяр та Марк Рютте
Фото: Петер Мадяр в Facebook

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

Про це повідомив Мадяр на своєму акаунті в Facebook.

Угорський прем'єр заявив Рютте, що Угорщина не надсилатиме жодної зброї чи бойової техніки на російсько-українську війну.

"Угорщина знову буде надійним партнером найсильнішого у світі військово-оборонного альянсу. Ми з Генеральним секретарем Марком Рютте погодилися, що угорські солдати чудово виконують свою роботу в рамках миротворчої місії НАТО в Косові", - зазначив Мадяр.

Серед іншого, обговорили підготовку до саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня та деталі міжнародного конфлікту в Ормузькій протоці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies