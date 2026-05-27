Парламент Угорщини скасував рішення Орбана про вихід країни з МКС

Парламент Угорщини схвалив закон про збереження членства країни в Міжнародному кримінальному суді, скасувавши рішення, ініційоване 2025 року колишнім урядом Віктора Орбана про вихід із суду.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Документ має підписати президент Угорщини Тамаш Шуйок. Закон про вихід із МКС мав набути чинності 2 червня.

Раніше новообраний прем’єр-міністр країни Петер Мадяр, партія якого здобула конституційну більшість за результатами парламентських виборів 12 квітня, заявив, що Угорщина залишиться членом Міжнародного кримінального суду.

Контекст

20 травня минулого року парламент Угорщини схвалив вихід з Міжнародного кримінального суду на тлі приїзду прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Будапешта для першої поїздки до Європи після того, як МКС видав ордер на його арешт.

Парламент Угорщини також уже голосував за це рішення в квітні минулого року.