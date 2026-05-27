Світ

Ізраїль активізував атаки по Лівану. Загинули десятки людей

МОЗ стверджує, що серед жертв є діти. 

Ліван на мапі
Фото: Google Maps

Унаслідок посилення ізраїльських ударів по південному і східному Лівану загинули десятки людей. МОЗ країни стверджує, що жертвами стала 31 людина, зокрема діти, пише BBC

Ізраїль повідомив про удари по понад 100 об'єктах інфраструктури "Хезболли" та її бойовиках. Уночі 27 травня Ізраїль провів одну з наймасованіших атак за період перемир'я, досягнутного в квітні. 

Рано вранці середи в Ізраїлі оголошували повітряну тривогу через запущену з території Лівану ракету. Інформації про потерпілих немає, ракета впала на відкритій території. 

Учора ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу сказав, що Ізраїль "поглибив операції в Лівані". 

"ЦАХАЛ діє великими силами на землі та захоплює панівні висоти", – заявив він, додавши, що вони "укріплюють зону безпеки" для захисту населених пунктів на півночі Ізраїлю від атак "Хезболли".

У своїй відеозаяві в понеділок Нетаньягу зазначив, що Ізраїль збирається збільшити кількість та інтенсивність ударів по "Хезболлі" у відповідь на атаки, зокрема з використанням волоконно-оптичних дронів, які здатні обходити ізраїльську систему оборони.

"Ми завдамо їм нищівного удару", – пообіцяв він.

Наказ Нетаньяху про посилення ізраїльських ударів відбувся після того, як військові заявили про загибель солдата в бою на півдні Лівану в неділю, що збільшило загальні втрати ізраїльської армії від атак "Хезболли" з початку конфлікту 2 березня до 23 осіб, а також одного цивільного підрядника.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє, що внаслідок ізраїльських ударів за той самий період загинуло щонайменше 3185 людей.

  • Ізраїль спершу відмовився поширювати на Ліван перемир'я, досягнуте між ним і США та Ізраїлем. Окрім повітряних ударів, ЦАХАЛ проводить наземну операцію на ліванській території, що межує з Ізраїлем. 
  • Угоди про паузу в повітряних ударах досягнули в середині квітня. 
  • Попри перемир'я, обидві сторони проводили удари. 
