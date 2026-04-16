Трамп: Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню, яке починається сьогодні, 16 квітня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Трамп зробив таку заяву після розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Джозефом Ауном.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав: "Ці два лідери домовилися, що для досягнення миру між своїми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне припинення вогню о 17:00 за східним часом США (північ за Києвом, – ред.)".

Трамп не згадав про ліванський рух "Хезболла", який є одночасно бойовою групою і політичною партією, що контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають його терористичною організацією, хоча Європейський Союз вніс до чорного списку лише збройне крило "Хезболли".