Трамп: Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню

Президент США зробив таку заяву після розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю і президентом Лівану.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню, яке починається сьогодні, 16 квітня. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Трамп зробив таку заяву після розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Джозефом Ауном.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав: "Ці два лідери домовилися, що для досягнення миру між своїми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне припинення вогню о 17:00 за східним часом США (північ за Києвом, – ред.)".

Трамп не згадав про ліванський рух "Хезболла", який є одночасно бойовою групою і політичною партією, що контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають його терористичною організацією, хоча Європейський Союз вніс до чорного списку лише збройне крило "Хезболли".

  • Іран неодноразово заявляв, що припинення вогню між підтримуваною ним "Хезболлою" й Ізраїлем є вимогою на його власних мирних переговорах зі США.
  • Напередодні Трамп заявив, що лідери Ізраїлю й Лівану проведуть переговори 16 квітня – перші такі переговори з 1993 року, щоб покласти край більше ніж шеститижневій війні.
  • 14 квітня дипломати з Ізраїлю й Лівану розпочали переговори у Вашингтоні за посередництва Сполучених Штатів, що стало першою такою зустріччю між двома країнами за понад три десятиліття. 
  • Раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що у Лівані не діє жодне перемир'я, а ізраїльська армія буде продовжувати з усією силою атакувати об'єкти терористів "Хезболли".
