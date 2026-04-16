Трамп: Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню, яке починається сьогодні, 16 квітня.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що Трамп зробив таку заяву після розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Джозефом Ауном.
У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав: "Ці два лідери домовилися, що для досягнення миру між своїми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне припинення вогню о 17:00 за східним часом США (північ за Києвом, – ред.)".
Трамп не згадав про ліванський рух "Хезболла", який є одночасно бойовою групою і політичною партією, що контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають його терористичною організацією, хоча Європейський Союз вніс до чорного списку лише збройне крило "Хезболли".
- Іран неодноразово заявляв, що припинення вогню між підтримуваною ним "Хезболлою" й Ізраїлем є вимогою на його власних мирних переговорах зі США.
- Напередодні Трамп заявив, що лідери Ізраїлю й Лівану проведуть переговори 16 квітня – перші такі переговори з 1993 року, щоб покласти край більше ніж шеститижневій війні.
- 14 квітня дипломати з Ізраїлю й Лівану розпочали переговори у Вашингтоні за посередництва Сполучених Штатів, що стало першою такою зустріччю між двома країнами за понад три десятиліття.
- Раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що у Лівані не діє жодне перемир'я, а ізраїльська армія буде продовжувати з усією силою атакувати об'єкти терористів "Хезболли".