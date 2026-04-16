У Лондоні затримали двох осіб після спроби підпалу синагоги

У столиці Великої Британії Лондоні затримали двох людей за підозрою у спробі підпалу синагоги.

Про це пише Politico.

У заяві лондонської поліції повідомляється, що у місті Вотфорд, на північ від столиці, затримали 47-річну жінку та 46-річного чоловіка. Інцидент розглядається як злочин на ґрунті антисемітизму.

За даними правоохоронців, камери відеоспостереження зафіксували двох осіб у темному одязі та балаклавах, які невдовзі після опівночі підійшли до синагоги Фінчлі Реформ.

Вони поставили біля вікон дві скляні пляшки, ймовірно з бензином, і кинули в будівлю цеглину.

Представник поліції Люк Вільямс заявив, що швидке затримання підозрюваних має заспокоїти громадськість і демонструє серйозне ставлення правоохоронців до подібних нападів. Водночас він визнав занепокоєння єврейської громади через повторний інцидент за короткий час.

Цей інцидент стався після того, як у березні на північному заході Лондона підпалили чотири автомобілі єврейської волонтерської медичної служби Hatzola. Раніше цього місяця двом чоловікам і 17-річному підлітку висунули обвинувачення у підпалі.

Поліція зазначила, що наразі немає доказів зв’язку між подією та попереднім підпалом у районі Голдерс-Грін. У районі продовжено посилене патрулювання, а мешканців закликають звертатися до поліції у разі занепокоєння.