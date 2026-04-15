Британія виділила Україні мільярд доларів за рахунок заморожених російських активів

Україна отримала 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) від Великої Британії.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У Мінфіні зауважили, що це останній транш за рахунок заморожених активів Росії в межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямують на посилення української обороноздатності.

1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.