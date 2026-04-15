ГоловнаЕкономікаФінанси

Британія виділила Україні мільярд доларів за рахунок заморожених російських активів

Кошти підуть на посилення української обороноздатності.

Британія виділила Україні мільярд доларів за рахунок заморожених російських активів
прапори України і Великобританії
Фото: ArmyInform

Україна отримала 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) від Великої Британії. 

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У Мінфіні зауважили, що це останній транш за рахунок заморожених активів Росії в межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямують на посилення української обороноздатності. 

  • 1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби. 
  • Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів стерлінгів Україна отримала в березні та квітні минулого року.
  • Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом $50 млрд. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies