Британія виділила Україні мільярд доларів за рахунок заморожених російських активів

Україна отримала 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) від Великої Британії.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
У Мінфіні зауважили, що це останній транш за рахунок заморожених активів Росії в межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямують на посилення української обороноздатності.
- 1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.
- Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів стерлінгів Україна отримала в березні та квітні минулого року.
- Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом $50 млрд. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років.