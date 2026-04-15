В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Кадровий голод і бронювання - як бізнес і держава шукають рішення, обговорили на платформі «Епіцентр виробників» Новини компаній

Представники бізнесу внесли пропозиції щодо змін до законодавства.

Епіцентр виробників

У Києві 14 квітня відбулася друга зустріч у межах ініціативи «Епіцентр виробників» - спільного проєкту компанії «Епіцентр» та LB Talks, спрямованого на обговорення ключових викликів українського бізнесу.

Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів
Фото: Зоряна Стельмах, LB.ua
Темою дискусії стали кадровий дефіцит та механізми бронювання працівників - одні з найгостріших питань для виробничого сектору в умовах війни.

Участь у заході взяли заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський та CEO і співзасновник Work.ua Артур Міхно. До обговорення також долучилися представники бізнесу, профільних асоціацій, органів влади та експертного середовища.

Відкриваючи зустріч, PR-директорка «Епіцентру» Юлія Чудновець наголосила, що компанія, як один із найбільших партнерів українських виробників і водночас виробник власної продукції, добре розуміє виклики галузі.

Дмитро Кисилевський, Юлія Чудновець, Артур Міхно, Соня Кошкіна, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів
Фото: Зоряна Стельмах, LB.ua
«Сьогодні бізнес стикається з цілим комплексом проблем - від податкового та митного регулювання до гострого кадрового дефіциту. Водночас виробникам важливо мати можливість напряму комунікувати з державою та отримувати відповіді на свої запити. Ми сподіваємось, що платформа LB Talks у межах проєкту “Епіцентр виробників” стане простором не лише для обговорення, а й для пошуку ефективних рішень», - зазначила вона.

Під час заходу учасники обговорили також питання трудового та податкового законодавства, інструменти залучення інвестицій і доступу до капіталу, а також чинні та майбутні державні програми підтримки бізнесу.

Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів
Фото: Зоряна Стельмах, LB.ua
Представники бізнесу внесли пропозиції щодо змін до законодавства, зокрема у частині збереження коштів за реєстрацію іноземних працівників у разі їхньої відмови, а також врегулювання питання перебронювання працівників, які потрапили у розшук.

Перший захід у межах ініціативи відбувся у березні. Тоді учасники обговорили податкову політику разом із в.о. голови Державної податкової служби України Лесею Карнаух.

Партнером подій виступає торгова марка Canti від імпортера Wine Bureau.


Читайте також
